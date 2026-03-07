Grupo de sócios propõe candidatar-se à presidência do Clube Naval do Funchal

Um grupo de sócios do Clube Naval do Funchal propõe candidatar-se aos órgãos sociais do clube, baseados no normativo interno do CNF. João Luís Abreu dos Santos é o nome proposto para a direcção, Pedro Melvill de Araújo para a Assembleia Geral e João Lisboa Nunes para o Conselho Fiscal.

Numa nota enviada à imprensa, o grupo promete que me breve vai revelar os restantes sócios a propor para os diversos órgãos sociais, bem como o programa com que se querem apresentar a todos os sócios do Clube Naval do Funchal.

Citando o regulamento, no seu artigo 51.º, fica patente que as eleições ordinárias realizam-se no período eleitoral que decorre entre os meses de Abril e Maio do ano em que devem ter lugar e que "os titulares dos órgãos sociais do Clube Naval do Funchal não podem ser admitidos a reeleição para um terceiro mandato consecutivo", o que acontece com o actual presidente da direção.