Trabalhos condicionam trânsito na Rua Arcebispo D. Aires

No âmbito da continuação dos trabalhos de reparação do colector de águas residuais, até sexta-feira, 20 de Março, a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria informa que existirá um condicionamento de trânsito na Rua Arcebispo D. Aires, no troço entre a Rua Padre Mário Casagrande e o ramal de acesso da Estrada Dr. João Abel de Freitas à Rua Arcebispo D. Aires.

Segundo refere, através de uma publicação nas redes sociais, durante este período, a circulação rodoviária no troço em causa apenas será permitida para acesso local.

O autocarro, com a carreira 28, fará igualmente um percurso alternativo: "Na descida circulará pela Rua Padre Mário Casagrande, Estrada Dr. João Abel de Freitas, Rotunda dos Viveiros e Rua 5 de Outubro".