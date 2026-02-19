Albuquerque fala em derrota do PSD nacional

O presidente do Governo Regional da Madeira e do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, considerou hoje que o Governo da República e a direcção nacional do Partido Social Democrata sofreram “uma derrota significativa” no Parlamento, que classificou como justificada.

À margem da visita às novas instalações do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, na Rua de São Pedro, no Funchal, o governante criticou o discurso da estrutura nacional social-democrata, que acusou de arrogância, centralismo e desrespeito pelos direitos dos madeirenses e açorianos.

Miguel Albuquerque reforçou que os deputados do PSD eleitos pela Madeira “agiram correctamente” ao defender a autonomia e os interesses da Região e do Porto Santo, sublinhando que o direito à mobilidade dos residentes nas ilhas deve ser encarado como um direito constitucional e não como um favor concedido pelo Estado.

O líder regional social-democrata deixou ainda um aviso: caso os parlamentares madeirenses venham a ser sancionados ou condicionados por defenderem a Região, o PSD Madeira tomará medidas no quadro parlamentar. “Não nos submeteremos a pressões quando estiverem em causa os interesses regionais”, afirmou, admitindo mesmo soluções como a passagem a grupo independente, se houver repressão interna.

Entre as matérias pendentes entre a Região e a República, elencou a revisão da Lei das Finanças Regionais, a disponibilização do segundo helicóptero aprovado em Orçamento, a constituição do grupo de trabalho para os subsistemas de saúde e a reparação das esquadras policiais. Defendeu que o Governo da República deve corrigir a sua posição centralista e retomar o diálogo institucional para resolver estes dossiês.

Questionado sobre a participação em iniciativas promovidas a nível nacional, Miguel Albuquerque respondeu que qualquer entidade pode endereçar convites, mas advertiu que a Madeira não aceitará gestos simbólicos sem que os problemas concretos da Região sejam resolvidos. Reiterou que as questões regionais devem ser prioridade, mesmo num contexto de outras urgências nacionais.

Em causa está a versão aprovada na generalidade na Assembleia da República, que elimina a exigência da declaração de não dívida no acesso ao Subsídio Social de Mobilidade. Os deputados eleitos pelo círculo eleitoral da Madeira votaram favoravelmente a proposta de alteração saída da Assembleia Legislativa da Madeira e que foi ontem submetida a votação no Parlamento nacional.

Pedro Coelho, Vânia Jesus e Paulo Neves terão sido impedidos de intervir pelo líder da bancada parlamentar, mas tal não os impediu de votar contra a orientação da direcção nacional, furando a disciplina de voto.