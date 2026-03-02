Irmãs Paulinas assinalam 75 anos de presença em Portugal

As Irmãs Paulinas assinalam este ano um marco especial: 75 anos de presença em Portugal. Para celebrar a ocasião, será realizada uma celebração eucarística jubilar, aberta à participação da comunidade.

A cerimónia decorrerá no dia 15 de Março, às 11h00, na Sé Catedral do Funchal. A celebração será presidida por D. Nuno Brás, Bispo do Funchal.

Os interessados em participar devem confirmar a sua presença até 8 de Março, contactando o número de telemóvel 966 217 221.