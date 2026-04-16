Especialistas pedem investigação transparente a tráfico sexual exposto por caso Epstein

Especialistas das Nações Unidas pediram hoje uma investigação "completa e transparente" às redes globais de tráfico de mulheres e menores para exploração sexual expostas nos arquivos do caso Jeffrey Epstein, notícia a agência EFE.

Em comunicado, seis peritas em direitos humanos sublinham que esses arquivos envolvem políticos com altos cargos, figuras públicas, diplomatas, líderes empresariais e destacados académicos em redes de abuso sexual.

As especialistas alertaram para as falhas devastadoras" na prevenção, identificação, assistência e proteção das vítimas, bem como na investigação e responsabilização dos autores dos crimes.

Segundo as peritas, a dimensão global deste tipo de tráfico envolvendo figuras de relevo evidencia "discriminação enraizada e violência" associadas a sistemas de poder.

Nesse sentido, alertam que a falta de responsabilização contribui para "uma cultura de impunidade" que afeta de forma desproporcionada mulheres e raparigas e compromete a igualdade de proteção prevista no direito internacional.

O comunicado é assinado pela relatora especial da ONU sobre tráfico de pessoas, Siobhán Mullally, e por cinco membros do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Discriminação contra Mulheres e Raparigas.