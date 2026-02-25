Irmãos que ordenaram morte de Marielle Franco condenados a mais de 76 anos de prisão

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil condenou hoje os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão a 76 anos e três meses de prisão por terem planeado e ordenado a morte da ex-vereadora carioca Marielle Franco em 2018.

Os dois terão ainda de pagar uma indemnização de sete milhões de reais (1,16 milhões de euros) de reparação de danos a familiares das vítimas.

Marielle Franco, mulher, negra, nascida numa favela e militante do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), foi baleada na noite de 14 de março de 2018 após participar num evento no centro do Rio de Janeiro. O motorista, Anderson Gomes, também foi assassinado. Com eles seguia Fernanda Chaves, assessora de Marielle Franco e única sobrevivente do ataque.