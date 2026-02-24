Portugal ao lado da Ucrânia espera acordo de paz este ano

Portugal está ao lado da Ucrânia e espera que este ano seja possível alcançar um acordo para cessar a guerra, afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, ao assinalar os quatro anos da invasão do país pela Rússia.

"São quatro anos de sofrimento para todo o povo da Ucrânia, os seus militares, mas também para imensos alvos civis", disse Paulo Rangel, numa mensagem publicada na rede social X, na qual destaca que o grau de destruição causado pela guerra é enorme.

"A violação do direito internacional, da soberania, da integridade territorial e da Carta das Nações Unidas, de valores em que todos acreditamos é verdadeiramente dramática", sublinhou o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, considerando que a invasão russa da Ucrânia, em larga escala, criou "uma nova etapa na vida internacional".

Paulo Rangel lembrou que Portugal tem uma grande comunidade ucraniana e que tem estado ao lado do país, com apoio humanitário, financeiro e militar.

"Acreditamos no futuro europeu da Ucrânia", reafirmou o titular dos Negócios Estrangeiros, acrescentando: "Celebramos estes quatro anos com tristeza, com preocupação, mas também acreditando que, em 2026, seja possível um acordo de paz, sustentável, duradouro, justo".

A Rússia anexou a Península da Crimeia, em 2014, e lançou uma ofensiva de grande escala contra todo o território ucraniano em fevereiro de 2022.