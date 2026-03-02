Vento forte parte janela na ‘Fernão Ornelas’ e provoca susto a transeuntes
O vento forte que se faz sentir, na tarde desta segunda-feira, no Funchal, partiu uma janela de um dos andares superiores de um edifício na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.
Os estilhaços de vidro caíram na via pública e continuam espalhados no local, representando perigo para quem circula na zona. Por pouco, ninguém foi atingido no momento da queda.
Trabalhadores nas imediações estão a alertar os transeuntes para que se afastem da área afectada, enquanto os estilhaços não são retirados.
Apesar do susto, não há registo de feridos.
