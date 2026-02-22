Sismo de 2,1 na escala de Richter sentido em Vendas Novas

As estações da Rede Sísmica do Continente registaram, pelas 21:30 de hoje, um sismo de 2,1 na escala de Richter, sentido no concelho de Vendas de Novas, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O epicentro do sismo, que "não causou danos pessoais ou materiais", localizou-se a cerca de oito quilómetros a este de Vendas Novas, no distrito de Évora, segundo o IPMA, num comunicado hoje divulgado.

O sismo foi sentido "com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada)".

Na escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", segundo o IPMA.

Com uma intensidade II, considerado muito fraco, o sismo é "sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios ou favoravelmente colocadas".