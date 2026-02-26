Sismo de 2.9 a Norte do Porto Moniz

Um sismo de 2.9 na escala de Richter foi registado ao início desta madrugada com localização a Norte do Porto Moniz, na ilha da Madeira, segundo o IPMA.

Já perto do limite dos que são frequentemente sentidos, mas sem causar danos - ficou-se pelo limite de 2.0 a 2.9, que geralmente não são sentidos, mas são detectados - o sismo aconteceu pelas 00h53 desta quinta-feira, 26 de Fevereiro de 2026.

Com 12 km de profundidade e ainda bem afastado da costa da Madeira, não há registo de ter sido sentido em terra.