Estados Unidos voltam a hastear bandeira na embaixada em Caracas

A embaixada dos Estados Unidos em Caracas voltou hoje a hastear a bandeira norte-americana, sete anos após cessar operações na capital da Venezuela, em março de 2019, quando os dois países cortaram relações diplomáticas.

O anúncio foi feito pela encarregada de negócios dos Estados Unidos na Venezuela, Laura Dogu, através do Instagram da embaixada, com uma foto do momento em que a bandeira norte-americana era hasteada.

🇺🇸 Seguimos con Venezuela. pic.twitter.com/QgLuyAvSch — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) March 14, 2026

"Começou uma nova era nas relações entre os Estados Unidos e a Venezuela", escreveu Dogu, precisando que a bandeira foi hasteada à mesma hora em que exatamente há sete anos foi retirada.

A 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos realizaram uma operação militar em Caracas que levou à captura do então presidente da Venezuela Nicolás Maduro e da sua mulher Cília Flores, que se encontram numa cadeia de Nova Iorque sob acusações de tráfico de droga.

A vice-presidente Delcy Rodríguez assumiu as funções de presidente interina do país iniciando uma transição política tutelada pelos EUA.

Em 5 de março e 2026 o Departamento de Estado dos EUA anunciou o restabelecimento das relações diplomáticas e consulares com a Venezuela.