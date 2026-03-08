Líder do PS pede esclarecimentos sobre instruções para reduzir cirúrgicas no SNS

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, pediu hoje esclarecimentos do Governo sobre uma instrução que terá sido dada pelo diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para reduzir as cirurgias nos hospitais públicos.

À entrada para uma sessão com militantes e simpatizantes em Aveiro, o líder do PS disse ter tido conhecimento de que Álvaro Almeida "deu instruções diretas para reduzir o número de cirurgias no SNS".

"A ministra [da Saúde] deve publicamente, e o primeiro-ministro, explicar publicamente que instruções são essas que foram dadas para diminuir o investimento e, neste caso, o número de cirurgias a fazer no SNS", disse José Luís Carneiro.

O secretário-geral do PS alertou que a medida poderá agravar a situação das listas de espera para cirurgias, que já é grave atualmente, porque aumentaram as listas de espera das cirurgias, nomeadamente de oncologia.

"E ontem [sábado] pudemos tomar conhecimento que vários administradores hospitalares se mostraram apreensivos por temerem que isso possa pôr em risco a vida das pessoas", disse José Luís Carneiro, questionando os efeitos destas opções na vida concreta das pessoas.

Na sexta-feira, o jornal 'online' Observador escreveu que a Direção Executiva do SNS tinha dado instruções aos hospitais para não aumentarem a produção assistencial (consultas e cirurgias) em 2026, cumprindo a orientação da tutela para cortar na despesa.

A mensagem transmitida pelo órgão liderado por Álvaro Almeida, é a de que será necessário conter a atividade assistencial, de forma a controlar a despesa, adiantou o jornal.