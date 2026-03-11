Elon Musk ocupa destacado o primeiro lugar no 'ranking' dos mais ricos do mundo

O empresário Elon Musk, acionista de referência da Tesla, da empresa espacial SpaceX, da rede social X e da empresa de inteligência artificial xAI, lidera com destaque a lista dos mais ricos do mundo, publicada hoje pela revista Forbes.

Segundo a Forbes, citada pela AFP, Musk tem uma fortuna estimada em 839 mil milhões de dólares (725 mil milhões de euros), contra 342 mil milhões (295,6 milhões de euros) na lista publicada um ano antes.

É mais do triplo do património dos outros dois membros do trio da frente: os cofundadores do Google Larry Page, com 257 mil milhões de dólares (222 mil milhões de euros) e Sergey Brin, com 237 mil milhões de dólares (204,8 mil milhões de euros).

O líder da Amazon, Jeff Bezos, é o quarto, com 224 mil milhões (193,6 mil milhões de euros) e o da Meta, Mark Zuckerberg, o quinto, com 222 mil milhões (191,9 mil milhões de euros).

O presidente executivo da gigante do luxo LVMH, o francês Bernard Arnault e a sua família, estão em sétimo lugar, com 171 mil milhões (147,8 mil milhões de euros) e o espanhol Amancio Ortega, cofundador da Inditex, dona da Zara, está em décimo, com 148 mil milhões (127,9 mil milhões de euros).

Segundo a revista americana, conhecida por este 'ranking' anual das maiores fortunas mundiais, criado em 1987, o planeta conta agora com 3.428 bilionários, ou seja, quase 400 a mais do que no ano anterior.

Acumulam um património de 20.100 mil milhões de dólares (17.374 mil milhões de euros), contra 16.100 mil milhões (13.917 mil milhões de euros) no ano anterior.

"O planeta ganhou mais de um bilionário por dia nos últimos doze meses, o 'boom' do mercado bolsista impulsionado pela inteligência artificial fez com que as fortunas atingissem níveis até então inimagináveis", disse Chase Peterson-Withorn, jornalista da Forbes, citado no comunicado.

A revista destaca que vinte pessoas ultrapassam agora os 100 mil milhões de dólares de fortuna estimada, um recorde. Em 2017, não havia nenhuma.