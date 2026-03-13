Exposição 'A Semente dos Olhos' inaugurada na segunda-feira

A exposição 'A Semente dos Olhos', da artista Jelka Baras, será inaugurada na próxima segunda-feira, 16 de Março, pelas 17h00, na Galeria dos Prazeres.

Com curadoria de Márcia de Sousa, a exposição reúne cinquenta e nove obras que combinam fotografia e outros objectos artísticos.

Segundo nota à imprensa, "o projecto parte das memórias e da observação da natureza, dando origem a imagens que exploram elementos como plantas, caminhos e paisagens". Diz ainda que "a artista recorre também a técnicas alternativas, como a cianotipia, criando composições marcadas por tons de azul e contrastes de luz e sombra, que convidam o público a uma reflexão sobre a memória, a natureza e os pequenos detalhes do quotidiano".

A exposição, com entrada livre, poderá ser visitada até agosto de 2027. Trata-se de uma organização conjunta da Câmara Municipal da Calheta, da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através Direção Regional da Cultura – MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira e da Quinta Pedagógica dos Prazeres.

Segundo a presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, “a realização de iniciativas culturais como esta reforça o papel da Galeria dos Prazeres enquanto espaço de encontro entre artistas, comunidade e visitantes, contribuindo para a valorização cultural do concelho e para a aproximação das pessoas à arte”. A autarca sublinha ainda o compromisso do Município em continuar a apoiar e dinamizar projetos que promovam a criação artística e o acesso à cultura.