Tarazona e Gardi lideram maratona do Madeira Marathon a três voltas do final

A maratona de 42 quilómetros do Madeira Marathon entra na fase decisiva com Carlos Tarazona e Dominika Gardi a liderarem as respectivas corridas quando faltam apenas três voltas para o final da prova disputada nas ruas do Funchal.

No sector masculino, o espanhol Carlos Tarazona, da equipa SheaStokes Inline Speed, segue isolado na primeira posição com o tempo de 44:01.911 após 20 voltas completadas. Logo atrás surge o seu colega de equipa Manuel Taibo, também da SheaStokes Inline Speed, a 14,406 segundos, enquanto Hugo Gerard, da Rollerblade SPSPSK World Team, ocupa o terceiro lugar a 14,535 segundos do líder.

A luta pelo pódio mantém-se intensa, com vários atletas ainda próximos das primeiras posições. Julio Mirena, também da SheaStokes Inline Speed, surge na quarta posição, seguido por Brecht Lippens, da DoubleFF World Inline Team, e Alessio Ciemertonni, da Rollerblade SPSPSK World Team.

Entre as mulheres, a alemã Dominika Gardi, da Arena Geisingen, lidera a corrida com o tempo de 35:54.570 após 14 voltas completadas. A diferença para a segunda classificada é mínima, já que a colombiana Keily Delgado, da Powerslide Vesmaco World Team, segue a apenas 0,119 segundos.

O terceiro lugar é ocupado pela francesa Aubane Plouhinec, da Rollerblade SPSPSK World Team, a 0,269 segundos da líder, mantendo-se completamente em aberto a disputa pela vitória.

Logo atrás surge a colombiana Alejandra Londono, da SheaStokes Inline Speed, enquanto a francesa Marine Lefeuvre ocupa a quinta posição.

Entre as portuguesas, destaque para Jéssica Rodrigues, do CDR Prazeres, que segue na sétima posição numa corrida marcada pelo forte ritmo imposto desde o início.

Com apenas três voltas por disputar, a maratona entra agora no momento mais táctico da corrida, onde qualquer ataque ou quebra de ritmo poderá decidir os vencedores desta edição do Madeira Marathon.