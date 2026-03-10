Jessica Teles culpa o Governo Regional por não haver apoios à frota de pesca

O JPP acusa o Governo Regional de mentir aos pescadores sobre a situação dos apoios à renovação da frota de pesca do peixe-espada-preto. Jessica Teles fez uma intervenção, no período antes da ordem do dia em que comentou a notícia do DIÁRIO de que o Governo Regional não vai poder apoiar a renovação de nenhum dos cinco barcos de pesca do peixe-espada preto. Embarcações que se candidataram aos apoios previstos num aviso aberto em Julho do ano passado.

Um limite de potência imposto pela União Europeia inviabilizou a aprovação das candidaturas elegíveis e a modernização dos espadeiros madeirenses.

Jessica Teles garante que o que falhou foi o "planeamento, a capacidade negocial e capacidade governativa".

O JPP acusa o Governo Regional de incompetência e exige "esclarecimentos" sobre esta situação que penaliza os pescadores madeirenses. O partido defende negociações imediatas e acusa o Executivo de Miguel Albuquerque de "falhar" aos pescadores e armadores.

A renovação da frota pesqueira "não é um luxo" mas, sim, uma questão de segurança e competitividade.

Jessica Teles recorda o que afirmou na discussão do Orçamento Regional em que alertou para o facto de o aviso de candidaturas ter questões que levariam à situação actual.