Eurodeputados pedem medidas de gestão das pescas para combater espécies invasoras

Os eurodeputados aprovaram hoje por 528 votos a favor, 21 votos contra e 62 abstenções uma resolução de André Rodrigues (PS) apelando a uma gestão das pescas que proteja espécies sensíveis e combata as invasoras.

O Parlamento Europeu (PE) sublinhou o impacto negativo das espécies exóticas invasoras na biodiversidade e nos ecossistemas marinhos, bem como nas pescas, apelando à adoção de medidas para combater a sua propagação e o seu impacto nas pescas, na aquicultura e no ambiente marinho.

Chamando a atenção para a presença crescente de espécies exóticas invasoras em determinadas regiões -- como no Mediterrâneo Ocidental, no Atlântico Nordeste, no mar do Norte (em especial na costa dos Países Baixos), na Grécia e Chipre, no rio Ebro em Espanha --, os eurodeputados pedem à Comissão e aos Estados-membros para criarem sistemas regionais de monitorização específicos para cada espécie, incluindo estratégias coordenadas de alerta rápido e de resposta para as espécies exóticas.

A resolução apela ainda à Comissão e aos países da União Europeia (UE) que façam avanços no sentido de proteger 30% dos mares da UE antes de 2030.

O PE defende também que os pescadores devem ser parte da solução para os problemas identificados.

As resoluções do PE não são vinculativas.