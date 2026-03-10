Gonçalo Maia Camelo destaca o aumento dos preços dos combustíveis

"O preço dos combustíveis voltou a subir esta semana", começou por referir Gonçalo Maia Camelo na intervenção de abertura da sessão plenária de hoje.

O deputado da IL destaca o facto de 22mais de 50% do preço dos combustíveis corresponde a impostos. Isto significa que grande parte do valor que os portugueses pagam quando abastecem decorre da política fiscal adotada pelo Estado e pela Região2.

O poder de compra dos Portugueses é inferior. à média da União Europeia e um dos mais baixos, lembra, "mas temos combustíveis mais caros do que a média da União Europeia".

"Enquanto as famílias fazem contas à vida e as empresas enfrentam mais custos para trabalhar, o Estado e a Região beneficiam da subida do preço dos combustíveis, arrecadando mais receita fiscal por cada litro abastecido".

Se o Estado fosse 2uma pessoa de bem o preço dos combustíveis não seria tão alto2.

A propósito das declarações do secretário regional da Economia, que garantiu que os combustíveis continuarão a ser mais baratos na Madeira do que nos Açores e no Continente, afirmou: "Nós não queremos que os combustíveis sejam apenas os mais baratos do país. Não queremos prémios de consolação. O que queremos é que os preços sejam verdadeiramente baixos, justos e comportáveis para o bolso dos madeirenses e das empresas".

Para a Iniciativa Liberal, diz, não bastam paliativos. "Os cidadãos e as empresas não aguentam tudo. O Governo Regional e o Governo Central devem mitigar o aumento do preço do petróleo, reduzindo significativamente a carga fiscal sobre os combustíveis, tal como defendido pela Iniciativa Liberal há muito tempo".