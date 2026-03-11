 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Novo acidente, agora na ponte do Porto Novo

None

Um acidente ocorrido há pouco na Ponte do Porto Novo, no Caniço, está a condicionar moderadamente a circulação rodoviária.

O acidente aconteceu no sentido Ribeira Brava - Machico, que a esta hora tem muito menor tráfego do que no sentido oposto, onde um acidente (o segundo desta manhã) continua a acondicionar fortemente a circulação na Via Rápida.

Ou seja, este é o terceiro acidente desta manhã em menos de duas horas, numa altura em que partes dos pisos por onde passam milhares de carros está molhado.

