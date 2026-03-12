Dia Mundial do Consumidor assinalado com conferência focada nas fraudes digitais

O Dia Mundial do Consumidor vai ser assinalado, esta sexta-feira, dia 13 de Março, com uma conferência a decorrer no Museu da Eletricidade – Casa da Luz, a partir das 15 horas. A sessão terá como tema 'Os seus dados não são um jogo' e estará especialmente direccionada para abordar a protecção de dados pessoais, fraudes digitais e cibercrime.

A iniciativa parte da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, através da Direção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais. O programa conta com as intervenções de Cláudia Pina, juíza de direito no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa; de José Matos, director do Departamento de Investigação Criminal da Madeira da Polícia Judiciária; e de Martin Freitas, director do Gabinete Regional para a Conformidade Digital, Proteção de Dados e Cibersegurança da RAM. A moderação estará a cargo de Cristina Gonçalves, directora de Serviços do Consumidor.

Paula Margarido vai presidir à sessão de abertura, sendo que o encerramento ficará a cargo de Graça Moniz, directora regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais.