CDS Madeira quer Código Laboral que respeite direitos das mulheres

"O CDS não aceita alterações ao Código Laboral que cortem nos direitos de amamentação, na parentalidade ou na conciliação da vida profissional com a vida familiar", é esta a mensagem que José Manuel Rodrigues vai transmitir, esta noite, no tradicional jantar de Mulheres do CDS.

O líder centrista afirmou que "o partido defende alterações às leis de trabalho que tragam mais produtividade às empresas e maior competitividade à economia", mas garante que "isso nunca poderá ser feito à custa de cortes nos direitos das mulheres ou na promoção dos valores da Família".

Segundo nota à imprensa, Rodrigues advoga um pacto entre Estado, trabalhadores e empresários para promover uma política de Família que incentive a natalidade, assegure a conciliação entre trabalho e vida pessoal e que garanta a valorização dos salários.

O líder do CDS Madeira classifica de "inaceitável" a desigualdade salarial entre homens e mulheres, mas releva o facto de, na Região, essa diferença ser de 7,7 por cento, metade da média nacional, "'o que revela o bom caminho que temos percorrido".

José Manuel Rodrigues vai destacar, também, a "necessidade permanente de combatermos, por todos os meios, a violência doméstica" e apela a um esforço das escolas e universidades para "formar jovens que se respeitem e construam comunidades menos violentas". Esta afirmação vem na sequência de estudos recentes que revelam que indicam que os jovens encaram com "normalidade" a violência no namoro e que uma elevada taxa de raparigas "aceita essa realidade". "Que sociedade estamos a construir? Que futuro queremos deixar para os nossos filhos?, questiona Rodrigues que recorda que o CDS tem, desde a sua fundação em 1974, uma estrutura política de defesa e promoção dos direitos das mulheres, o MCDS, "da qual temos o maior orgulho".

Desde 1997 que o CDS na Madeira organiza um jantar do Dia da Mulher, a 8 de Março.