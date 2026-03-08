Atropelamento em Machico deixa mulher ferida
Uma mulher, entre os 50 e os 60 anos, ficou ferida ao ser atropelada, esta manhã, pelas 11 horas, no sítio do Piquinho, no concelho de Machico.
Os Bombeiros Municipais de Machico e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram de imediato accionados para o local para socorrer a vítima, que apresentava queixas nos membros inferiores.
Após realizados os primeiros socorros, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
