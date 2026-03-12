Drone russo atinge edifício da Polícia ucraniana e deixa dezenas de feridos em Sumy

O impacto de um drone russo contra um edifício da Polícia ucraniana causou ontem várias dezenas de feridos, todos pessoal da Polícia da cidade de Shostka, na região de Sumi, no norte da Ucrânia.

Segundo informou o meio ucraniano 'Ukrainska Pravda', a porta-voz do Ministério do Interior, Mariana Reva, disse que eram "mais de 40" os feridos por volta das 19h20 GMT.

"O número de feridos subiu para mais de 40 pessoas. Todos os feridos são agentes da polícia", citou aquele meio.

Anteriormente, o ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klimenko, informou que o ataque sobre o departamento de Polícia de Shostka tinha destruído o edifício e que "mais de 22 funcionários ficaram feridos", segundo a agência ucraniana Interfax-Ucrânia.

O ataque ocorreu durante a manhã de hoje, dia em que a Força Aérea da Ucrânia abateu 90 dos 99 drones que a Rússia lançou contra o seu território.