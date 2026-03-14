JPP critica preço pago pela cana-de-açúcar e alerta para abandono da produção

O Grupo Parlamentar do JPP reuniu-se, este sábado, com produtores de cana-de-açúcar na Tabua, concelho da Ponta do Sol, num encontro marcado por críticas ao preço pago pela produção.

De acordo com um comunicado do partido, os produtores manifestaram “revolta” face ao “aumento miserável de dois cêntimos quilo no preço da cana” anunciado para este ano pelo Governo Regional PSD/CDS.

A mesma nota refere que, durante o encontro, foram exibidos cartazes com exemplos de custos associados à produção e comparações entre o valor pago ao produtor e o preço final de produtos derivados.

“O aumento de 2 cêntimos por quilo é uma miséria, é gozar com quem trabalha, é escravatura e vai levar ao abandono da produção”, afirmou o secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, citado no comunicado.

O partido refere ainda que tem mantido contactos com produtores e operadores do sector e defende para 2026 “um preço mais justo” de 70 cêntimos por quilograma de cana-de-açúcar, com o objectivo de compensar o aumento dos custos de produção, nomeadamente mão-de-obra, adubos e água de rega.

Segundo Élvio Sousa, o Governo Regional “tem a obrigação de reunir, dialogar e negociar com todo o setor, com os engenhos e com os mais de 642 produtores, e fixar um valor justo”.

O JPP alerta ainda para a possibilidade de abandono da actividade por parte de vários produtores. “Infelizmente muitos produtores estão a dizer-nos que vão abandonar a cultura da cana-de-açúcar”, advertiu o dirigente, acrescentando que “sem cultura e agricultores da cana, não haverá rum, não haverá aguardente e não haverá mel”.