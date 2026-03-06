Europol alerta para aumento do risco de terrorismo na UE

A Europol avisou hoje que o nível de ameaça terrorista e de extremismo violento no território da UE é atualmente considerado elevado, devido à guerra no Médio Oriente, e advertiu que o risco de ciberataques também deverá aumentar.

Numa resposta por escrito enviada à agência Lusa, uma porta-voz da Europol indica que a guerra no Médio Oriente "tem repercussões imediatas no crime grave e organizado e no terrorismo na União Europeia (UE)".

"O nível de ameaça terrorista e de extremismo violento no território da UE é considerado elevado. Tal pode manifestar-se através da radicalização interna por parte de indivíduos isolados ou de pequenas células auto-organizadas", refere a porta-voz da Agência da UE para a Cooperação Policial.

A Europol adverte que "a rápida disseminação 'online' de conteúdos polarizadores pode acelerar os processos de radicalização a curto prazo" entre membros de diásporas que residem atualmente em solo europeu.

"Os grupos aliados ('proxies') do Irão também podem envolver-se em atividades desestabilizadoras na UE", afirma a Europol, referindo-se designadamente ao chamado "Eixo da Resistência do Irão", composto por grupos como o Hezbollah, Hamas ou os Huthis, ou a "redes criminosas que atuam sob a direção das instituições de segurança iranianas".

"As suas operações podem incluir ataques terroristas, campanhas de intimidação e financiamento do terrorismo, bem como ciberataques, desinformação ou esquemas de fraude 'online'", afirma a agência.

Além da ameaça de terrorismo, a Europol refere também que "o risco de ciberataques direcionados a infraestruturas e empresas ocidentais também pode aumentar caso o conflito se mantenha".

"Redes criminosas e terroristas vão aproveitar o contexto de informação mais intenso para desenvolver fraudes e desinformação com recurso à inteligência artificial. Os alvos mais prováveis na UE incluem localizações ligadas ao conflito, como instalações diplomáticas, alvos vulneráveis ou infraestruturas públicas ou críticas", indica.

A agência refere, contudo, que até ao momento "não há impacto direto num aumento do tráfico de imigrantes".

Esta terça-feira, em conferência de imprensa em Bruxelas, o comissário europeu para a Administração Interna, Magnus Brunner, foi questionado sobre como é que a UE tenciona responder a um eventual aumento das ameaças terroristas no continente, tendo respondido que a primeira prioridade da Comissão Europeia é garantir a segurança dos seus cidadãos.

"Estamos a fazer várias coisas, como garantir controlos fronteiriços robustos, que foram reforçados recentemente com o nosso sistema de informação Schengen, uma base de dados comum da UE na qual os Estados-membros podem criar alertar para casos relacionados com terrorismo", referiu.

O comissário europeu indicou ainda que o novo sistema de entrada e saída da UE, que está a ser gradualmente implementado desde outubro, prevendo-se que esteja totalmente operacional em abril, também está a dar resultados.

"Já nos permitiu deter 500 pessoas consideradas como uma ameaça à União Europeia. Por isso, acho que estamos no caminho certo, mas, claro, manter-se vigilante é sempre importante", referiu.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.