Projéctil não identificado mata duas pessoas e fere 12 em Riade

Um projétil não identificado causou a morte de duas pessoas e feriu outras doze a sul de Riade, anunciaram hoje os serviços de emergência da Arábia Saudita.

Segundo esta fonte, um cidadão indiano e um cidadão bengali foram mortos por um "projétil militar" não identificado que atingiu uma zona residencial do governador de Al Kharj, que alberga uma grande base aérea já alvo de vários ataques durante a semana passada.

A guerra, que eclodiu em 28 de fevereiro após ataques conjuntos dos EUA e Israel contra o Irão, já matou pelo menos 1.230 pessoas na República Islâmica, mais de 300 no Líbano e cerca de uma dúzia em Israel, de acordo com autoridades.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo abatido durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989. O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.