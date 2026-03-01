Paquete 'Costa Fortuna' trouxe 3.600 pessoas para passar o dia no Funchal
O porto do Funchal recebeu neste domingo mais de cinco mil pessoas, que chegaram a bordo dos navios de cruzeiro 'Costa Fortuna' e 'Spirit of Adventure'.
O 'Costa Fortuna' chegou durante a manhã, pelas 06h00, de Las Palmas de Gran Canaria, transportando 3.682 pessoas (2.750 passageiros e 932 tripulantes). Seguiu viagem pelas 17h00 para Santa Cruz de Tenerife. Foi uma escala agenciada pela Blatas, com uma pequena operação de troca de passageiros, envolvendo 68 embarques de novos passageiros e 76 desembarques de passageiros que terminaram no Funchal o respectivo cruzeiro. Este navio está a navegar na rota das ilhas atlânticas, na ponta final de um cruzeiro de sete dias que começou a 23 de Fevereiro em Tenerife, e termina esta segunda-feira nesse mesmo porto. A viagem levou o 'Costa Fortuna' às ilhas de La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria e Madeira.
Já o 'Spirit of Adventure', agenciado pela Wilhelmsen, chegou no sábado à Madeira, com 970 passageiros e 505 tripulantes, para passar a noite na capital. Seguiu viagem neste domingo, ao início da tarde, em direcção a Portsmouth, Inglaterra.