Comitiva madeirense faz "balanço positivo" da Oceanology International 2026

A ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação e a Invest Madeira "fazem um balanço positivo da sua participação na Oceanology International 2026, um dos mais prestigiados eventos internacionais dedicados às tecnologias e à sensorização do oceano", que decorreu nos últimos três dias (10 a 12 de Março), em Londres.

"A presença das duas entidades teve como principal objetivo promover a Região Autónoma da Madeira como uma plataforma estratégica para a investigação e o desenvolvimento no domínio da economia", justificam a presença de cinco especialistas.

Assim, ao longo do evento, "foram estabelecidos diversos contactos com empresas internacionais, algumas das quais manifestaram interesse em expandir a sua presença na Europa. Neste contexto, a Madeira destacou-se como uma porta de entrada particularmente atractiva, não só pela sua localização geoestratégica, mas também pela sua infraestrutura tecnológica oceânica, estabilidade institucional e enquadramento fiscal competitivo", garantem.

O stand da ARDITI "evidenciou-se pela proposta de valor acrescentado, assente no pioneirismo da iniciativa de constituir uma Zona Livre Tecnológica para o Oceano Profundo, um investimento de 20 milhões de euros financiado pelo PRR, uma estratégia elogiada pelo Comissário Europeu designado para as Pescas e Oceanos, Costas Kadis, por ocasião da sua visita", destacam no balanço da iniciativa.

Em paralelo, a Invest Madeira "realizou reuniões estratégicas durante o evento, inclusive com a AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal – na delegação de Londres, com o objetivo de reforçar sinergias institucionais e potenciar a projeção internacional da Madeira junto de investidores estrangeiros. O encontro permitiu alinhar estratégias de promoção externa e consolidar a posição da Região como um hub tecnológico emergente, com condições competitivas e sustentáveis para o investimento", realça a nota de imprensa.

Em conclusão, salientam que "a complementaridade entre a acção da Invest Madeira na captação de investimento e o papel da ARDITI, através da sua capacidade científica e tecnológica, tem sido determinante para alavancar a economia azul na Madeira", sendo que "esta dupla de agências regionais continuará a desenvolver contactos subsequentes com as entidades que manifestaram interesse, com vista à conversão destas interações em projetos concretos de investimento, investigação e desenvolvimento na Região Autónoma da Madeira", asseguram.