Vencedores dos Iberian Festival Awards anunciados hoje, com Summer Opening entre os nomeados

Vários festivais de música portugueses estão nomeados aos Iberian Festival Awards (Prémios dos Festivais Ibéricos), que contam com mais de 25 categorias e cujos vencedores são anunciados hoje numa cerimónia em Ponta Delgada.

Os nomeados competem em 25 categorias, às quais se juntam dois prémios Excelência, um para uma entidade e outro para uma personalidade.

De acordo com informação disponível no 'site' oficial dos prémios, na categoria de Melhor Grande Festival competem os portugueses Afro Nation (Portimão), AgitÁgueda - Art Festival (Águeda), Festival Músicas do Mundo - FMM Sines e MEO Kalorama (Lisboa).

Além destes, entre as dezenas de festivais portugueses nomeados, alguns em mais do que uma categoria, estão também: Brunch Elektronic (Lisboa), Ageas CoolJazz (Cascais), N2 (Chaves), Tremor (Ponta Delgada), Neopop (Viana do Castelo), Summer Opening (Funchal), MED (Loulé), Lisb-On #JardimSonoro (Lisboa), MOGA Festival (Almada), Expofacic (Cantanhede) ou Matosinhos em Jazz.

Em algumas categorias os vencedores são escolhidos por um júri e, noutras, pelo público, como acontece em Melhor Grande Festival, Melhor Festival de Médio Formato, Melhor Festival de Pequeno Formato, Melhor Novo Festival e Melhor Festival 'Indoor' (em recinto coberto).

A cerimónia de entrega dos prémios, que inclui atuações ao vivo, está marcada para hoje à noite em Ponta Delgada.