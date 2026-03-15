Plouhinec destaca confiança após triunfo na Maratona da Madeira

A francesa Aubane Plouhinec, da equipa Rollerblade SPSPSK, mostrou-se muito satisfeita com a vitória alcançada na Maratona Internacional da Madeira, disputada nas ruas do Funchal, sublinhando a importância da prova no arranque da temporada internacional de patinagem de velocidade.

A atleta destacou o peso da competição no circuito internacional de maratonas e explicou que o triunfo ganha um significado especial por se tratar de uma etapa que ainda não tinha vencido anteriormente. Na sua leitura, a vitória alcançada na Madeira representa um impulso importante para encarar o restante calendário competitivo.

“Estou muito contente porque é um circuito de maratonas muito importante. Nunca tinha vencido esta etapa e isso dá-me muita confiança para o início da época”, referiu a patinadora francesa ao comentar o resultado alcançado no Funchal.

Plouhinec destacou ainda que as primeiras competições do ano são fundamentais para medir o nível competitivo dos atletas após o período de preparação, considerando que começar a temporada com uma vitória numa prova exigente como a maratona da Madeira reforça a motivação para os desafios seguintes.

“É o primeiro grande momento da temporada e começar assim é perfeito. Dá motivação para o resto da época”, acrescentou, enquadrando o triunfo como um sinal positivo para o restante circuito internacional de maratonas.

A Maratona Internacional da Madeira reuniu no Funchal atletas de vários países e voltou a afirmar-se como uma das provas mais relevantes da patinagem de velocidade em estrada no início da temporada internacional.