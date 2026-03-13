Jéssica Rodrigues inicia nova etapa ao serviço da Powerslide

A atleta madeirense, Jéssica Rodrigues, destacou a nova fase da sua carreira desportiva, agora integrada na equipa profissional, Powerslide, assumindo que o principal foco passa pela evolução técnica e pela consolidação do trabalho desenvolvido nos últimos anos.

As declarações foram prestadas à margem da prova Biosfera Roller Skate, que arrancou esta manhã na pista do Faial, integrada no XIV Torneio Internacional de Patinagem de Velocidade Biosfera Roller Skate, e que devido à chuva teve um atraso inicial. A competição reúne cerca de 400 atletas de 15 nacionalidades, enquadrados na V edição do Madeira Roller Skate, um dos maiores encontros internacionais da modalidade realizados na Região.

A atleta reconhece que o actual momento competitivo tem sido exigente, mas também motivador. O objectivo imediato passa por melhorar aspectos técnicos do seu desempenho, numa modalidade onde o equilíbrio entre força e técnica é determinante. “A força é importante, mas sem técnica não conseguimos aplicar essa força da melhor forma”, referiu, sublinhando que o trabalho que tem vindo a realizar procura precisamente conjugar estes dois factores.

Grande parte dessa evolução passa também pela análise detalhada das provas e dos desempenhos em competição. A atleta acompanha atentamente as séries e as descidas realizadas, procurando identificar pontos de melhoria e consolidar aquilo que tem corrido melhor.

A primeira corrida ao lado das colegas da Powerslide, uma experiência que descreve como muito positiva. Jéssica Rodrigues destacou o ambiente vivido e a forma como se sentiu integrada desde o primeiro momento, referindo que conseguiu sentir-se confortável e concentrada durante a prova.

Apesar de já ter competido anteriormente com algumas das atletas que agora integram a equipa, a proximidade actual permite um trabalho mais consistente e uma maior coordenação dentro da pista, algo que considera fundamental para evoluir em competição.

O percurso internacional da atleta começou cedo. Um dos momentos marcantes da carreira aconteceu em 2025, sagrou-se campeã mundial júnior de patinagem de velocidade no gelo na disciplina de Mass Start em Collalbo, Itália. Este feito histórico marcou a primeira medalha de ouro para Portugal em mundiais de desportos de inverno.

Agora, integrada na Powerslide, Jéssica Rodrigues encara esta nova fase como uma oportunidade para continuar a crescer dentro da modalidade e reforçar a sua presença no panorama competitivo internacional.