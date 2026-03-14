João Silva/Luís Rodrigues vencem Rali do Marítimo

A dupla João Silva/Luís Rodrigues foram os grandes vencedores do Rali do Marítimo - Município de Machico.

A equipa do Toyota GR Yaris Rally 2 foi os mais veloz, fechando a competição com o tempo total de 51:55.4 minutos

Na segunda posição ficou Miguel Nunes, com uma distância de 49,4 segundos. A fechar o pódio ficou Rui Jorge Fernandes, terminando 1:51,9 minutos depois do vencedor.

No entanto, após o final da prova, o Colégio de Comissários que recebeu uma reclamação feita pelo piloto n.º 2, João Silva, por alegada violação do artigo 15.9 do regulamento PGAK, relativo a publicidade nas viaturas.

"O CDD após análise da reclamação, verificou-se que a mesma estava em condições de ser aceite, no entanto, devido ao teor da mesma enviou-a para apreciação/análise e decisão da direcção da FPAK. Por este motivo fica suspensa a classificação final oficial até conclusão deste processo", pode ler-se no documento.

Segundo a RTP-Madeira apurou a queixa é contra a viatura de Miguel Nunes, segundo classificado.