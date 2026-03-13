Arias e Guzman mais rápidos nos 200 metros

O espanhol Jhoan Guzman foi um dos protagonistas do arranque competitivo do Biosfera Roller Skate, prova integrada no XIV Torneio Internacional de Patinagem de Velocidade Biosfera Roller Skate, que decorre na pista do Faial e reúne cerca de 400 atletas de 15 nacionalidades, no âmbito da V edição do Madeira Roller Skate.

Na final masculina dos 200 metros perseguição em seniores, Guzman, atleta da Junk World Team e actual recordista da pista, voltou a confirmar o estatuto de referência ao vencer com o tempo de 17.786 segundos. O italiano Alessio Piergigli, da NL Racing World Team, terminou na segunda posição com 17.932, enquanto o paraguaio Julio Mirena, da SheaStokes Inline Speed, completou o pódio com 18.339 segundos. O melhor português foi António Freitas, do CDR Santanense, quarto classificado com 18.368 segundos, muito próximo dos lugares cimeiros.

Na competição feminina da mesma distância, a vitória sorriu à equatoriana María Loreto Arias, da Equipo Bont World Team, que venceu com 19.728 segundos. A portuguesa Jéssica Rodrigues, agora a competir pela Powerslide Vesmaco World Team, terminou na segunda posição com 19.758, a apenas três centésimos da vencedora. O terceiro lugar foi ocupado pela francesa Aubane Plouhinec, da Rollerblade SPSPSK World Team, com 19.762 segundos, numa final extremamente equilibrada, com as três primeiras classificadas separadas por apenas 34 milésimos de segundo.

Nos escalões de formação também houve decisões muito apertadas. Na final masculina de 500 metros sprint em iniciados, Roberto Bento Costa, do Roller Lagos CP, venceu com 54.710 segundos, superando por apenas oito milésimos Rúben Luís Ponte Paulo, do CDR Prazeres, que terminou com 54.718. O terceiro lugar pertenceu a Duarte Marreiros Gonçalves, também do Roller Lagos CP, com 55.017 segundos.

Já na prova feminina de 2000 metros por pontos em iniciados, o CDR Prazeres dominou a classificação final. Maria Leonor Rodrigues Baeta venceu com o tempo de 4:03.747, somando 18 pontos, enquanto Zoe Adele Hernández Arraiz, sua companheira de equipa, terminou na segunda posição com 17 pontos e 4:03.812. O pódio ficou completo com Vera Martins, do FC Parede, terceira classificada com 16 pontos e 4:03.975, num final muito disputado.