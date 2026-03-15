'A Enferma e o Ladrão' estreia no Imaculado perante cerca de 200 espectadores

O espectáculo teatral 'A Enferma e o Ladrão' estreou-se ontem, sábado, no Salão Paroquial do Imaculado Coração de Maria, no Funchal, perante uma plateia de cerca de duas centenas de espectadores.

Com encenação de Miguel Vieira e texto de Diniz Cayolla Ribeiro, a peça integra a temporada artística da Associação Cenas&Limitadas e aborda temas humanos e sociais através de um drama psicológico e ético.

Em palco estiveram os actores Clara Franco, Francisco Corte e Filipa Caroto Escórcio, que interpretam uma mãe tetraplégica, a filha cuidadora e um ladrão colocado numa situação inesperada.

Entre o público esteve o presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, entidade parceira da iniciativa.

Em comunicado, o autarca destacou que a estreia da peça confirma a crescente dinamização cultural do Salão Paroquial, sublinhando que a escolha da freguesia para acolher o espectáculo assume um significado especial e reforça o papel do espaço como ponto de encontro para a criação artística e a reflexão cultural na cidade.

A estreia assinala também o início de uma digressão do espectáculo por outras salas da Região.