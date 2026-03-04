Representante da República apela a maior preparação perante intempéries na Região

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, sublinhou a crescente exigência na resposta aos fenómenos meteorológicos extremos, por ocasião do encontro com a Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais da Assembleia da República.

Na sua intervenção, Ireneu Barreto referiu que foi realizado "um estudo aprofundado a várias frentes da R0egião", identificando locais onde têm ocorrido intervenções e reconhecendo o esforço necessário para cumprir as actuais exigências, cada vez mais rigorosas. "Hoje, as regras são mais exigentes porque os fenómenos extremos são cada vez mais frequentes e mais gravosos", afirmou.

O Representante da República recordou que a Madeira já foi palco de um "grande incidente" associado a condições meteorológicas adversas e salientou que, todos os anos, a Região tem sido afectada por fortes chuvas e intempéries, que por vezes provocam danos significativos. "Constituem motivo de reflexão para todos nós", sublinhou.

O Representante da República reconheceu que se trata de "situações complexas, nem sempre fáceis de enfrentar", mas salientou a existência de uma resposta "pronta e responsável" por parte das entidades competentes, incluindo as comissões parlamentares que se deslocam à Madeira.

Sublinhando a necessidade de uma presença "mais próxima e atenta" da República na Região, apontou para o papel essencial desempenhado sobretudo ao nível da prevenção. "Temos de agir não apenas na resposta às inundações, mas também na prevenção dessas situações, mitigando os seus efeitos sempre que possível", afirmou.

Por fim, Ireneu Barreto reconheceu o contributo das comissões para o futuro do país e manifestou o desejo de que seja possível construir cidades mais resilientes. "Não podemos evitar completamente estes fenómenos que nos atingem, mas podemos, com cuidado, preparação e responsabilidade, reduzir os seus impactos. É esse o meu desejo, é essa a minha esperança", declarou.