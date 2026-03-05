Ventos fortes causam desvios no Aeroporto da Madeira

O Aeroporto Internacional da Madeira está novamente a registar complicações nas operações aéreas devido ao vento forte que se faz sentir em Santa Catarina, obrigando ao desvio de várias aeronaves e mantendo outros voos em espera no espaço aéreo.

Segundo informações do site da ANA Aeroportos de Portugal, três voos foram divergidos para o Aeroporto do Porto Santo: o voo da British Airways proveniente de Londres, o voo da Azores Airlines vindo de Ponta Delgada e o voo da Edelweiss Air com origem em Zurique.

Foto ANA Aeroportos

Além destes, o FlightRadar24 indica que um voo da Quic Air Jet Charter, vindo de Fuerteventura, também foi desviado para Porto Santo.

Entretanto, várias aeronaves permanecem no ar à espera de condições para aterragem na Madeira. Entre os voos em espera estão ligações provenientes de Paris Orly (Transavia France), Katowice (Wizz Air) e Munique (Condor).