Zelensky denuncia novos ataques russos com quatro mortos em Kiev

A Rússia efetuou hoje um novo ataque em grande escala contra a Ucrânia que causou pelo menos quatro mortos e 15 feridos na área de Kiev, denunciou o Presidente Volodymyr Zelensky.

Além da capital, os ataques noturnos visaram as cidades de Sumy (norte), Kharkiv (nordeste), Dnipro (centro) e Mykolaiv (sul), precisou Zelensky.

"As consequências do ataque massivo estão a ser mitigadas", disse Zelensky nas redes sociais, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O líder ucraniano disse que o bombardeamento na capital teve como principal objetivo "o setor energético da região de Kiev".

Assinalou que se registaram também "impactos e danos em edifícios residenciais, escolas e empresas civis".

"As minhas condolências a todos os familiares e amigos. Há muitos feridos e pessoas que ainda procuram ajuda médica", referiu o chefe de Estado ucraniano.

Zelensky disse que a Rússia utilizou durante a noite cerca de 430 drones de vários tipos e 68 mísseis de vários tipos.

As defesas ucranianas neutralizaram 58 dos mísseis lançados pela Rússia, segundo dados provisórios citados por Zelensky.

"Cada ataque noturno deste tipo é uma lembrança a todos os nossos aliados de que os sistemas de defesa aérea e mísseis são uma necessidade diária", disse o líder ucraniano.

Referiu que "qualquer acordo de entrega de mísseis não pode esperar, tudo tem de ser implementado o mais depressa possível".

Zelensky aludia aos compromissos dos aliados internacionais de Kiev para ajudar o país a repelir ataques aéreos desde que foi invadido pela Rússia, em fevereiro de 2022.

Em visita à França na sexta-feira, Zelensky manifestou a preocupação de que a suspensão temporária das sanções norte-americanas contra o petróleo russo proporcionasse a Moscovo novas receitas para financiar o esforço de guerra.

Os Estados Unidos propuseram novas conversações, sob a sua mediação, na próxima semana entre russos e ucranianos, para tentar encontrar uma saída para o conflito.

As negociações anteriores não conduziram a progressos tangíveis, devido nomeadamente à questão dos territórios que Moscovo quer anexar e Kiev recusa, de acordo com a agência francesa AFP.

Zelensky reafirmou também que a Rússia tentará tirar vantagem da guerra em curso no Médio Oriente, depois da ofensiva dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, que respondeu com ataques aos países do Golfo Pérsico.

"Temos de estar conscientes do nível real da ameaça e estar preparados em conformidade", disse.

Zelensky insistiu que a Europa deve desenvolver a produção de mísseis para a defesa aérea, especialmente contra mísseis balísticos e outros sistemas", de forma a proteger a vida dos europeus.

"A Europa é capaz de assegurar essa fiabilidade e proteção", acrescentou.

Em Moscovo, o Ministério da Defesa anunciou a interceção durante a noite de 87 drones disparados pela Ucrânia sobre nove regiões do país e na península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

A maioria dos aparelhos não tripulados foi abatida sobre as águas do mar de Azov (31), sob controlo russo desde 2022, e na região meridional de Krasnodar (16), de acordo com o relatório de guerra diário.

A Ucrânia conseguiu atingir com drones nos últimos dias várias fábricas e unidades industriais cuja produção é parcialmente destinada a satisfazer as necessidades do exército russo.

Num dos ataques, foi atingida uma fábrica de 'microchips' em Bryansk, onde morreram sete pessoas.

Por esse motivo, o Presidente russo, Vladimir Putin, dedicou na sexta-feira a reunião do Conselho de Segurança da Rússia à defesa das infraestruturas críticas do país.