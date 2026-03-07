Pelo menos 12 civis mortos em ataques noturnos russos

Um ataque noturno russo a um edifício residencial em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, causou hoje pelo menos dez mortos, entre as quais crianças, revela a Agence France-Presse (AFP).

De acordo com a AFP, sobe assim para doze o número de mortos em bombardeamentos noturnos russos que têm atingido todo o país e já causaram muitos feridos.

Jornalistas da AFP viram hoje equipas de resgate à procura de vítimas e sobreviventes nos escombros do que era um prédio de cinco andares "típico do período soviético em Kharkiv, cidade universitária e industrial perto da fronteira com a Rússia".

Segundo o presidente da câmara Igor Terekhov, um corpo de uma décima vítima e fragmentos de outro corpo foram hoje à tarde encontrados pelos serviços de emergência.

Uma professora primária e o seu filho mais novo, assim como outra mulher e o seu filho adolescente morreram, enquanto dois rapazes de 6 e 11 anos e uma rapariga de 17 anos ficaram feridos, segundo relatos das autoridades locais citados pela AFP.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que o edifício residencial foi atingido por um míssil balístico.

Apesar destes ataques, a Rússia continua a afirmar que ataca apenas alvos militares, tendo dito ainda que já intercetou 124 drones ucranianos durante a noite.

Também as autoridades instaladas por Moscovo na parte ocupada da região ucraniana de Kherson afirmaram que um ataque com drones ucranianos causou um morto e quatro feridos.

A guerra na Ucrânia começou há quatro anos, a 24 de fevereiro de 2022, sendo o maior conflito europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

A Rússia e a Ucrânia realizaram na semana passada a troca de 200 prisioneiros de guerra de cada lado, constituindo a primeira etapa de uma operação maior que prevê a libertação de 500 pessoas de cada país, segundo o acordo resultado das recentes negociações em Genebra, na Suiça.