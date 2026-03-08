 DNOTICIAS.PT
Mundo

Ataque com drones causa 33 mortes no Sudão

None
Foto Shutterstock

Ataques com drones causaram hoje 33 mortes nos mercados de duas localidades sudanesas controladas por paramilitares em guerra com o Exército, no Cordofão, indicou uma fonte médica, sem precisar a origem das ações.

Dois drones atingiram os mercados de Abou Zabad e de Wad Banda, no estado do Cordofão Ocidental - situado na região sudoeste do país onde se concentram os combates entre paramilitares e Exército -, declarou à AFP um médico do hospital de Abou Zabad.

Os ataques causaram também ferimentos em 59 pessoas, das quais 30 foram hospitalizadas, acrescentou a mesma fonte através de uma ligação Starlink, sob anonimato, por falta de autorização para falar aos jornalistas.

Um habitante de Abou Zabad, Hamad Abdoullah, declarou ter ajudado a enterrar 20 pessoas hoje, na sequência do que descreveu como um ataque de drone do Exército sobre o mercado.

"Quatro pessoas eram da minha família e trabalhavam no mercado", contou à agência francesa.

Uma fonte militar rejeitou estas acusações, declarando à AFP que as Forças Armadas não bombardeiam zonas civis.

"É uma mentira sem fundamento. Visamos unicamente os rebeldes, o seu material e os seus depósitos de armas", insistiu esta fonte.

Desde o início da guerra, em abril de 2023, os dois campos são acusados pela comunidade internacional de crimes de guerra, nomeadamente de ataques a civis e de bombardeamentos de zonas residenciais.

A guerra no Sudão matou dezenas de milhares de pessoas e deslocou mais de 11 milhões, alimentando o que as Nações Unidas qualificam como a pior crise humanitária do mundo.

0
 Comentários