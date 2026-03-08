Ataque com drones causa 33 mortes no Sudão

Ataques com drones causaram hoje 33 mortes nos mercados de duas localidades sudanesas controladas por paramilitares em guerra com o Exército, no Cordofão, indicou uma fonte médica, sem precisar a origem das ações.

Dois drones atingiram os mercados de Abou Zabad e de Wad Banda, no estado do Cordofão Ocidental - situado na região sudoeste do país onde se concentram os combates entre paramilitares e Exército -, declarou à AFP um médico do hospital de Abou Zabad.

Os ataques causaram também ferimentos em 59 pessoas, das quais 30 foram hospitalizadas, acrescentou a mesma fonte através de uma ligação Starlink, sob anonimato, por falta de autorização para falar aos jornalistas.

Um habitante de Abou Zabad, Hamad Abdoullah, declarou ter ajudado a enterrar 20 pessoas hoje, na sequência do que descreveu como um ataque de drone do Exército sobre o mercado.

"Quatro pessoas eram da minha família e trabalhavam no mercado", contou à agência francesa.

Uma fonte militar rejeitou estas acusações, declarando à AFP que as Forças Armadas não bombardeiam zonas civis.

"É uma mentira sem fundamento. Visamos unicamente os rebeldes, o seu material e os seus depósitos de armas", insistiu esta fonte.

Desde o início da guerra, em abril de 2023, os dois campos são acusados pela comunidade internacional de crimes de guerra, nomeadamente de ataques a civis e de bombardeamentos de zonas residenciais.

A guerra no Sudão matou dezenas de milhares de pessoas e deslocou mais de 11 milhões, alimentando o que as Nações Unidas qualificam como a pior crise humanitária do mundo.