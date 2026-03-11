Kiev recebeu novo carregamento de mísseis Patriot alemães

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que Kiev recebeu um novo carregamento de ajuda militar da Alemanha, composto por 35 mísseis PAC-3 para sistemas Patriot.

Esta entrega faz parte de um pacote de ajuda negociado com os parceiros internacionais da Ucrânia.

"A parte alemã destes mísseis chegou ontem (terça-feira), obrigado por isso", disse Zelensky sobre os mísseis, segundo declarações divulgadas pela agência de notícias ucraniana Ukrinform.

"Este é um dos pacotes de defesa aérea que negociamos com os nossos parceiros de vez em quando. Gostaríamos de ter recebido mais, mas acabou por ser assim", observou o chefe de Estado ucraniano.

A Alemanha, o país europeu que mais ajuda prestou a Kiev, confrontada com a guerra de agressão russa desde fevereiro de 2022, lidera a iniciativa centrada em fortalecer a defesa antiaérea das Forças Armadas ucranianas.

O Ministério da Defesa alemão confirmou na terça-feira o envio para a Ucrânia do novo pacote de mísseis intercetores, num esforço coordenado com os aliados do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, uma aliança com mais de 50 países, incluindo Portugal.

"Outra parte dos mísseis PAC-3 previstos no âmbito desta iniciativa foi garantida através dos nossos parceiros", indicou um porta-voz do Ministério da Defesa alemão, referindo-se aos mísseis intercetores fabricados pela empresa norte-americana Lockheed Martin.

Esta entrega de mísseis PAC-3 "permite à Ucrânia o acesso ao sistema de defesa aérea de alta qualidade Patriot para se defender dos contínuos ataques aéreos russos", acrescentou o ministério liderado por Boris Pistorius.

O próprio Pistorius lançou esta iniciativa internacional a 12 de fevereiro, para fornecer à Ucrânia estes dispendiosos mísseis intercetores da Lockheed Martin, um produto militar de alta tecnologia cujo custo unitário é estimado em cerca de 3,7 milhões de dólares (cerca de 3,2 milhões de euros).