Coligação ‘Mais Santa Cruz’ pede transparência e coerência

Na sequência das afirmações proferidas pela presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, apelando à cooperação dos vereadores do PSD na procura de uma solução para a ETAR do Caniço, os vereadores eleitos pela coligação Mais Santa Cruz consideram necessário esclarecer vários pontos.

Em primeiro lugar, conforme nota partidária, sublinham que a disponibilidade dos vereadores do PSD não pode ser convocada apenas quando tal é conveniente para a presidente do executivo municipal. “Às 09h05 não servimos para nada, às 09h10 já servimos para resolver os erros e as falhas dos executivos municipais”, referem.

Os eleitos da coligação afirmam ainda que não aceitam servir de arma de arremesso político entre instituições ou partidos, apelando à seriedade e à responsabilidade de quem tem a obrigação de gerir os destinos do concelho.

Na mesma nota, a vereação do PSD reafirma que o seu foco permanece na procura de soluções concretas para os munícipes, na defesa dos interesses de Santa Cruz e no respeito pelos processos institucionais.

Os vereadores acrescentam que partilham a convicção de que a união entre eleitos poderia dignificar a política local e contribuir para resolver problemas estruturais do concelho. Contudo, alertam que essa união só pode existir com transparência, coerência e verdadeiro espírito de cooperação, e não através de discursos que procuram desviar atenções e atribuir responsabilidades de forma politicamente oportunista.

Por fim, reiteram o seu total compromisso com a população do concelho, garantindo disponibilidade para colaborar em todos os processos relevantes para Santa Cruz — e não apenas quando tal é conveniente para o executivo municipal.