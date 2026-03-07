Santa Cruz destaca papel das mulheres trabalhadoras do Município

O município de Santa Cruz destacou, hoje, através de um tertúlia, o papel de várias mulheres trabalhadoras que desempenham funções normalmente assumidas por homens. 'Mulheres que abrem caminhos: quebrar barreiras e construir o futuro quando exercem profissões nas quais são minoria' foi o tema da sessão organizada pela Divisão de Recursos Humanos e pela Subunidade de Educação e Igualdade, em parceria com a UMAR.

Numa mesa, moderada por Joana Martins da UMAR, juntaram-se a presidente Élia Ascensão, a Bombeira Sapador Ana Clara Jardim, a assistente operacional dos Resíduos Sólidos Fabrícia Abreu, e a fiscal Municipal Marina Matos. "Todas elas transmitiram uma história de força, resiliência, conquistas e algumas dificuldades, mas todas foram unânimes em afirmar que vale a pena seguir o sonho e tudo fazer para o alcançar", aponta nota à imprensa.

Este evento, que pretendeu assinalar o Dia Internacional da Mulher, contou também com um momento musical na modalidade artística de cordofones, com a presença da professora Susana e dos alunos Eva Ribeiro e Francisco Berenguer.

