Lefeuvre e Taibo vencem 5000 metros por pontos no Biosfera Roller Skate

A francesa Marine Lefeuvre e o espanhol Manuel Taibo venceram as provas de 5000 metros por pontos em seniores no Biosfera Roller Skate, competição que decorreu na pista do Faial e integrou o XIV Torneio Internacional de Patinagem de Velocidade Biosfera Roller Skate. O evento reúne cerca de 400 atletas de 15 nacionalidades na Madeira.

Na corrida feminina, Marine Lefeuvre, da equipa SheaStokes Inline Speed, conquistou o primeiro lugar ao somar 19 pontos, completando a prova em 8:11.490. A colombiana Keily Delgado, da Powerslide Vesmaco World Team, terminou na segunda posição com 18 pontos e o tempo de 8:12.726, enquanto a francesa Marie Dupuy, também da SheaStokes Inline Speed, fechou o pódio com 17 pontos.

Entre as atletas que lutaram pelos lugares cimeiros surgem ainda Aubane Plouhinec, quarta classificada, e Lianne van Loon, quinta. A melhor portuguesa foi Jéssica Rodrigues, que terminou na sexta posição, em representação da Powerslide Vesmaco World Team. Entre as atletas da Região, Leonor Cruz de Almodôvar Ladeira, do CDR Prazeres, concluiu a prova no 14.º lugar.

Na prova masculina, Manuel Taibo, também da SheaStokes Inline Speed, venceu com 25 pontos, registando o tempo de 7:17.206. O paraguaio Julio Mirena, colega de equipa do vencedor, terminou em segundo lugar com 24 pontos, enquanto o italiano Daniel Niero, da Rollerblade SPSPSK World Team, foi terceiro classificado com 23 pontos.

Entre os portugueses, o melhor resultado pertenceu a António Freitas, do CDR Santanense, que terminou na 16.ª posição. David Pinto Resende, da ADA Canelas, foi 19.º classificado e Pedro Figueiredo, do CS Santacruzense, terminou no 21.º lugar.

As provas prosseguem a amanhã na pista dos Prazeres, num programa que junta atletas de elite internacional e jovens talentos da patinagem de velocidade.