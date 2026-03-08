Heino Ollin e Sara Granstedt vencem Trail da Calheta num ano de recorde de inscrições

O sueco Heino Ollin e Sara Granstedt foram os grandes vencedores da prova ULTRA de 35 quilómetros do Trail da Calheta, disputado este domingo, numa edição que ficou marcada pelo recorde de inscritos, com mais de meio milhar de atletas em competição.

Na prova masculina, Heino Ollin, da Suécia, confirmou o favoritismo e completou os 35 quilómetros (1949 metros de desnível positivo) em 3:02:58, destacando-se numa corrida de grande intensidade. O português Martim Melo terminou na segunda posição com 3:07:27, a 4 minutos e 29 segundos do vencedor, enquanto Manuel Faria fechou o pódio com 3:09:06.

Logo atrás ficaram Alexandre Veríssimo, quarto classificado com 3:10:10, e Énio Castro, quinto com 3:11:12, num top-5 bastante competitivo e separado por poucos minutos.

Já no sector feminino, Sara Granstedt foi a mais forte ao concluir a prova em 3:43:34, impondo um ritmo sólido ao longo do exigente percurso. A segunda posição pertenceu a Maria João Abreu, que terminou em 3:53:34, enquanto Isabel Gonçalves garantiu o terceiro lugar do pódio ao completar a distância em 4:24:25.