E-Motion Rally Spirit e FB Competições apresentam equipas e viaturas para a época de ralis 2026

O Jardim Municipal de São Vicente recebe amanhã, a partir das 20 horas, a apresentação oficial das equipas e das viaturas da E-Motion Rally Spirit e da FB Competições para a temporada de ralis de 2026.

O evento assinala o arranque simbólico de uma nova época desportiva e pretende aproximar equipas, pilotos, parceiros e adeptos num ambiente que celebra a paixão pelo rally. Ao longo da noite serão reveladas as viaturas e os projectos desportivos que irão representar ambas as estruturas durante a temporada.

Aberto ao público, o momento promete marcar o início de mais um ano de competição, onde a adrenalina, o espírito de equipa e a emoção do rally voltarão a fazer-se sentir nas estradas.

Para a E-Motion Rally Spirit e a FB Competições, este momento simboliza o início de mais uma época vivida com paixão, ambição e verdadeiro espírito de rally.