BTL bate recorde este ano ao receber cerca de 85 mil visitantes

A BTL - Better Tourism Lisbon Travel Market encerrou a edição deste ano, a 36.ª, com um recorde de 85 mil visitantes, adiantou a organização, num comunicado hoje divulgado.

De acordo com a nota, a BTL reforçou "o crescimento do seu posicionamento internacional e a sua capacidade de atrair cada vez mais destinos, empresas e profissionais de diferentes mercados".

Em linha com as expetativas, a edição deste ano, com cerca de 85.000 visitantes, "atingiu o valor mais elevado de sempre, evidenciando a forte adesão do público e dos profissionais do setor".

Em 24 de fevereiro, a coordenadora gestora da BTL, Dália Palma, afirmou, em resposta escrita à Lusa, que a BTL, a maior feira de turismo em Portugal, esperava uma edição recorde, estimando mais visitantes, maior impacto económico e mais internacionalização.

No comunicado de hoje, a entidade destacou que esta edição "permitiu gerar um volume de negócios de vários milhões de euros", apontando a "forte componente comercial", com "mais de 300 postos de venda direta em funcionamento contínuo, registando procura constante por parte dos visitantes".

De acordo com Dália Palma, "esta foi a maior edição de sempre da BTL, um marco que reforça a relevância crescente do evento a nível nacional e internacional".

A responsável indicou que "este resultado traz também uma responsabilidade acrescida para a próxima edição, no sentido de continuar a elevar a qualidade da oferta, potenciar oportunidades de negócio e superar as expectativas de todos os participantes".

A edição de 2026 da BTL contou com 1.700 expositores e 125 destinos internacionais, num crescimento de 20% na área internacional

A feira ocupou assim cinco pavilhões - uma estreia - e uma área total de 60.000 m², tendo registado "um crescimento expressivo em áreas-chave, como a Hotelaria (+30%), serviços (+15%) e distribuição (+10%)".

Já o programa 'Hosted Buyers' promoveu "mais de 3.800 reuniões de negócios entre os mais de 200 compradores internacionais, provenientes de 42 mercados emissores, e as mais de 500 empresas participantes", referem.

Para o ano, a BTL realiza-se de 03 a 07 de março.