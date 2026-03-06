 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Dois acidentes no espaço de uma hora na Via Rápida

Já depois de ter sido resolvido um acidente na Via Rápida, sentido Machico - Ribeira Brava, após o nó de Pestana Júnior, e que causou congestionamento de mais de 4,5 km, situação já resolvida, agora novo acidente, desta feita após o nó da Cancela.

Neste momento, o congestionamento no mesmo sentido Machico - Ribeira Brava já se estende além dos 3,5 km, causando novos problemas naquela que devia se ruma via rápida.

Ambos os acidentes apenas com chapa batida, seguem-se a um forte congestionamento causado por uma viatura avariada, nesse caso no sentido oposto. Uma sexta-feira que está a fugir ao padrão habitual de maior acalmia.

