Dois acidentes no espaço de uma hora na Via Rápida
Já depois de ter sido resolvido um acidente na Via Rápida, sentido Machico - Ribeira Brava, após o nó de Pestana Júnior, e que causou congestionamento de mais de 4,5 km, situação já resolvida, agora novo acidente, desta feita após o nó da Cancela.
Neste momento, o congestionamento no mesmo sentido Machico - Ribeira Brava já se estende além dos 3,5 km, causando novos problemas naquela que devia se ruma via rápida.
Ambos os acidentes apenas com chapa batida, seguem-se a um forte congestionamento causado por uma viatura avariada, nesse caso no sentido oposto. Uma sexta-feira que está a fugir ao padrão habitual de maior acalmia.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo