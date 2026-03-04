'Regina' provoca 37 ocorrências em Santa Cruz nas últimas 24 horas

A passagem da depressão Regina pelo concelho de Santa Cruz originou, nas últimas 24 horas, um total de 37 ocorrências.

De acordo com o balanço operacional divulgado pela Câmara Municipal de Santa Cruz e pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz as intervenções registadas concentraram-se sobretudo em situações relacionadas com queda de árvores e emergências médicas pré-hospitalares.

No total, foram contabilizadas seis ocorrências de queda de árvores e 13 emergências médicas, além de um incidente relacionado com danos na rede de fornecimento eléctrico e a queda de elementos de construção numa estrutura edificada. As equipas realizaram ainda uma intervenção de limpeza de via com sinalização de perigo, bem como responderam a um despiste e a uma colisão rodoviária.

O dispositivo operacional incluiu também três acções de patrulhamento, reconhecimento e vigilância, dois serviços de reboque e desempanagem e oito deslocações em serviço geral.

As condições meteorológicas provocaram ainda condicionamentos em várias vias do concelho, nomeadamente na Rua do Janeiro, no Caminho Fonte dos Almocreves e no Caminho Achada da Rocha, este último a aguardar remoção de detritos por equipas municipais. Registou-se igualmente o condicionamento do acesso ao Complexo Desportivo Bráulio França.

A resposta foi assegurada em articulação entre os bombeiros, o Serviço Municipal de Protecção Civil de Santa Cruz e os serviços municipais, mantendo-se a monitorização permanente da situação.