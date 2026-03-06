Itália fecha temporariamente a sua embaixada em Teerão

A Itália decidiu fechar temporariamente a sua embaixada em Teerão e transferir o seu pessoal para o Azerbaijão, anunciou hoje o chefe da diplomacia italiana.

"Decidimos, por razões de segurança, fechar temporariamente a nossa embaixada em Teerão e deslocar o pessoal para Bacu", afirmou Antonio Tajani à imprensa no Senado em Roma.

O seu porta-voz confirmou o fecho à agência de notícias francesa AFP, sublinhando, no entanto, que Roma "não rompeu as relações diplomáticas" com Teerão.

A guerra desencadeada no sábado pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão aumentou as tensões em toda a região do Médio Oriente, e Teerão sofreu numerosos ataques.