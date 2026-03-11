Sporting perde na Noruega e deixa apuramento para os 'quartos' em risco

O Sporting sofreu hoje a derrota mais dilatada da temporada, ao perder por 3-0 na visita aos noruegueses do Bodo/Glimt, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Na pequena localidade de Bodo, os 'leões' foram derrotados com golos de Sondre Fet, aos 32 minutos, de grande penalidade, Ole Blomberg, aos 45+1, e Kasper Hogh, aos 71, colocando em risco uma eventual segunda presença nos quartos de final da principal competição europeia de clubes.

O encontro da segunda mão está agendado para terça-feira, dia 17 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 17h45.